Известная украинская певица Тина Кароль продемонстрировала формы в откровенном наряде

Как пишет Politeka.net, на одной из фан-страниц в Инстаграм появилось соблазнительное фото звезды. Красотка была одета в блестящее боди, которое обтянуло ее стройную фигурку и практически не прикрыло ягодицы звезды.

Тина распласталась возле бассейна, подняв руки вверх. Артистка напрягла мышцы, показав свое роскошное тело во всей красе. Видно было, что певица загорела. Это придавало особого шарму фото. Лежа возле бассейна Кароль вытянула вперед ножки, чем свела с ума своих поклонников.

В комментариях свежий кадр Тины вызвал бурю эмоций.

«Абалдеть, все я залипла», «Тина- это женская красота», «Тиночка ты прекрасна», «Давно пора было это сделать, весь шоу-биз оголенный, а почему тебе нельзя. Все, что надо женщине у тебя есть даже более, все супер классно шикарно», - пишут пользователи сети.

Как известно, Тина Кароль очень следит за своей фигурой. В своих шоу звезда использует много хореографии, поэтому постоянные тренировки помогают ей держать себя в форме. Но особого шарму ее образу придает невероятная женская энергетика.

Напомним, что соблазнительная Тина Кароль устроилась на сеновале и сняла видео, завлекая к себе: "Приходи...".

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