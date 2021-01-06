Українська співачка Тіна Кароль вразила фанатів, повороживши з красунями з "Кварталу 95" прямо на сцені

Українська співачка Тіна Кароль вразила фанатів, повороживши з красунями з "Кварталу 95" прямо на сцені

Як розповідає Politeka, кадри були опубліковані на сторінці проекту в Instagram.

"Жіночий Квартал" ворожить з Тіною Кароль на Різдво. Згадали, як минулого разу на Різдво ворожили. Груди Аліні наворожити не вийшло, а ось з нареченим вийшло. Думаємо, що цього разу наворожити...» - йдеться в тексті повідомлення.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Кароль на сцені у весільній сукні ворожить з красунями з "Кварталу 95", виконуючи перед цим частину своєї пісні, в ході якої говорить, що "напаскудила собі хлопця".

У відповідь на це одна з учасниць "Кварталу 95" заявляє що "якщо ви одружитеся, ти будеш Тіна Балан!".

Шанувальники зірок активно лайкали ролик з кумирами, але не наважилися коментувати. Частина з них стверджує, що кадри дуже зворушливі, а сам номер неймовірно смішний. Інші ж розповідають, що сподобалося абсолютно все.

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Артистка поділилася кадрами вуличного виступу. Попри мороз, Тіна відчинила куртку, коли виступала перед вдячними глядачами. Хоч артистка і намагалася зігрітися за допомогою теплої шапки, відкриті груди на морозній вулиці явно були зайвими.

Нагадаємо, що Тіна Кароль отримала по заслугах, несподіване звернення співачки: "більше нічого не вмію...".

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