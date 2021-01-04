Відома українська співачка Тіна Кароль показала, як вміє розважатися

На кадрах Тіна Кароль позує в одязі, лежачи на вишитих рушниках. Красуня посміхалася, а волосся залишила розпущеним. Співачка показувала себе серед сіна, як можна зрозуміти, зірка вирішила влаштувати релакс на сіннику. Кадри вийшли кумедними і легкими, адже Тіна на них посміхалася і виблискувала своєю красою. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже кадри були опубліковані в сторіс Instagram, але зазвичай дівчину засипають компліментами:

"Наша чудова жінка!", "Яка ви красуня!!!",» На русалку схожа«,» ось вони, ті очі«,» вам більше 20 і не даси«,» погляд кішечки«,»вогонь, я горю".

Відомо, що красуня зараз відпочиває високо в горах. Дівчина вирішила на деякий час забути про розкіш і клапті, щоб відпочити від міської суєти.

Повідомлялося, популярна співачка Тіна Кароль з'явилася в компанії відомої телеведучої Каті Осадчої.

На фото Кароль одягла пальто і довгу сукню в горошок. На голові у неї була корона. Здавалося, артистка була без макіяжу.

"Накидайте багато лайків цим красуням ❤️", - написали автори поста.

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