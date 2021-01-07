Известная актриса, звезда "Женского квартала" Марта Адамчук похвасталась своим новым достижением

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку подопечной Елены Кравец в Инстаграм.

Знойная брюнетка украсила обложку одного из украинских журналов.

"Спасибо журнала Арт Мозаика и @zhenskiykvartal_official честь оказаться на обложке новогоднего номера. С сегодняшнего дня в продаже. Это большой аванс для меня. Спасибо. С Рождеством, друзья", - написала артистка.

Адамчук запечатлена в женственном черном платье з цветочным узором. Довольно глубокое V-образное декольте придает образу пикантности.

На лицо артистки нанесен яркий макияж с акцентом на губы. Адамчук слегка приоткрыла рот и немножко прищурила глаза. Темные волосы девушки уложены волнами.

«Люди, которые умеют шутить – просто сокровище», - гласит цитата Аамчук на обложке журнала.

Пользователи Сети восхищены красотой артистки и радуются ее успеху.

«Вау», «Мы получаем от жизни то, во что верим. Ты веришь в успех - ты его получишь, ждешь счастья - оно уже на пути к тебе. Пусть будет так и никак иначе!», - пишут в комментариях.

Отреагировала на пост Адамчук и супруга актера «Квартала 95» Евгения Кошевого Ксения, она поставила «лайк».

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