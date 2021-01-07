Российская певица Наташа Королева в роскошном платье очаровала цветущим видом и бархатным голосом
Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала видео, на котором решила тряхнуть стариной и исполнить свой хит «Зимние месяцы». Певица была одета в роскошное платье с глубоким декольте. Наряд выгодно подчеркнул пышную грудь артистки. Спущенные бретельки сделали акцент на округлых плечиках поп-исполнительницы.
Сверху Королева набросила теплый плед, который создал зимнее настроение. Образ завершила праздничная прическа и яркий макияж.
«От Рождества до святого Крещения
Будем с тобой вдвоём.
Зимние месяцы, зимние месяцы
Вместе переживём», - пропела Наташа Королева.
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Особое внимание поклонников привлекло игривое настроение певицы. Было видно, что красотка находится в добром расположении духа, несмотря на все неприятности, с которыми столкнулась ее семья в 2020 году.
Ранее мы писали, что Наташа Королева показала, как наслаждалась отдыхом с любимым мужем Тарзаном. Несмотря на измены стриптизера, Наташа простила непутевого мужчину, дав ему еще один шанс. Как известно, свои отношения пара восстанавливала в Африке, где принимала участие в съемках реалити-шоу.
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