Российская певица Наташа Королева в роскошном платье очаровала цветущим видом и бархатным голосом

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала видео, на котором решила тряхнуть стариной и исполнить свой хит «Зимние месяцы». Певица была одета в роскошное платье с глубоким декольте. Наряд выгодно подчеркнул пышную грудь артистки. Спущенные бретельки сделали акцент на округлых плечиках поп-исполнительницы.

Сверху Королева набросила теплый плед, который создал зимнее настроение. Образ завершила праздничная прическа и яркий макияж.

«От Рождества до святого Крещения

Будем с тобой вдвоём.

Зимние месяцы, зимние месяцы

Вместе переживём», - пропела Наташа Королева.

Особое внимание поклонников привлекло игривое настроение певицы. Было видно, что красотка находится в добром расположении духа, несмотря на все неприятности, с которыми столкнулась ее семья в 2020 году.

Ранее мы писали, что Наташа Королева показала, как наслаждалась отдыхом с любимым мужем Тарзаном. Несмотря на измены стриптизера, Наташа простила непутевого мужчину, дав ему еще один шанс. Как известно, свои отношения пара восстанавливала в Африке, где принимала участие в съемках реалити-шоу.

Напомним, что 47-летняя Королева поразила новым совместным с Тарзаном детищем, забыв об изменах: "Это очень энергичный...".

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