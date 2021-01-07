Співачка Наташа Корольова збентежила спокусливим образом, в якому вирішила привітати публіку з Різдвом
Як передає Politeka.net, 47-річна артистка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала у всій красі.
Так, на портретному кадрі брюнетка з яскравим макіяжем і накрученими локонами позувала в сукні тілесного відтінку, виставивши на загальне милування своє апетитне декольте. Блискучі висюльки-кристалики доповнили її образ. А щоб нічого не заважало публіці захоплюватися її красою, Корольова приспустила на плечі теплу шаль.
Співачка ніжно посміхнулася, спрямувавши свій погляд кудись вдалину.
"З Різдвом!!!", - підписано фото.
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Однією з перших новий лук артистки оцінила її колега, співачка Лоліта Мілявська.
"Ось це Діва Марія✌️❤❤️", - не втрималася та й прокоментувала.
Інші користувачі також приєдналися до обговорення знімка, не шкодуючи компліментів. Деякі відзначили, що Наташа виглядає на 18 років.
"Фільтр хороший 👍"
"Лялечка �💕�"
"Чудова!!! ✨"
"Гарнюня!!!!🔥"
"Дуже красиво, але перебір, як років на 18..."
"А очі-то🔥"
"Навіть Фотошоп не зіпсував красу"
"Лялька😊 а у нас такі висюльки на люстрі висіли😃"
Раніше ми повідомляли, щаслива Корольова, нарешті, помирилася з чоловіком, стриптизером Тарзаном після зради останнього. Так, в мережі з'явилися кадри, як співачка та її благовірний купаються в океані, милуються й цілуються на камеру.
"Бережіть один одного і ніколи не зраджуйте близьких, це боляче. Вірте в силу своєї любові, в силу віри і надії, в силу терпіння і мудрості", - підписала кадри Корольова.
Нагадаємо, Тарзан після скандалів з вагітною коханкою і Королевою з'явився з немовлям на руках.
Як повідомляла Politeka, Тарзан після зрад королевою зважився на сміливий крок: "Серьога не перестає мене дивувати...".
Також Politeka писала, що доведена до відчаю Королева виставила Тарзана за двері, гіркі кадри: "ти будеш щаслива?".