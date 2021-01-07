Певица Наташа Королева обескуражила соблазнительным образом, в котором решила поздравить публику с Рождеством
Как передает Politeka.net, 47-летняя артистка опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала во всей красе.
Так, на портретном кадре брюнетка с ярким макияжем и накрученными локонами позировала в платье телесного оттенка, выставив на всеообщее любование свое аппетитное декольте. Блестящие висюльки-кристаллики дополнили ее образ. А чтобы ничего не мешало публике восторгаться ее красотой, Королева приспустила на плечи теплую шаль.
Певица нежно улыбнулась, устремив свой взгляд куда-то вдаль.
"С Рождеством!!!", - подписано фото.
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Одной из первых новый лук артистки оценила ее коллега, певица Лолита Милявская.
"Вот это Дева Мария✌️😘❤️", - не удержалась та и прокомментировала.
Другие пользователи также присоеднились к обсуждению снимка, не жалея комплиментов. Некоторые отметили, что Наташа выглядит на 18 лет.
"Фильтр хороший 👍"
"Куколка 💕😍🌺"
"Великолепная!!! ✨"
"Красоточка!!!!🔥"
"Очень красиво, но перебор, как лет на 18..."
"А глаза-то🔥"
"Даже Фотошоп не испортил красоту"
"Кукла😊 А у нас такие висюльки на люстре висели😃"
Ранее мы сообщали, счастливая Королева, наконец, помирилась с мужем, стриптизером Тарзаном после измены последнего. Так, в Сети появились кадры, как певица и ее благоверный купаются в океане, нежничают и целуются на камеру.
"Берегите друг друга и никогда не предавайте близких, это больно. Верьте в силу своей любви, в силу веры и надежды, в силу терпения и мудрости", - подписала кадры Королева.
Напомним, Тарзан после скандалов с беременной любовницей и Королевой объявился с младенцем на руках.
Как сообщала Politeka, Тарзан после измен Королевой решился на смелый шаг: "Серега не перестает меня удивлять...".
Также Politeka писала, что доведенная до отчаяния Королева выставила Тарзана за дверь, горькие кадры: "Ты будешь счастлива?".