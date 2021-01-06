Відома російська співачка українського походження Наташа Корольова здивувала відвертим образом у привітанні з Різдвом

Як повідомляє Politeka.net, 47-річна артистка поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. У ньому вона вирішила привітати шанувальників з наближенням релігійним святом.

При цьому, на фото в пості Корольова постала в явно нерелігійному вбранні. Так, співачка позує в сукні нюдового відтінку, який практично зливається з її шкірою. Наряд з відкритими плечима і глибоким декольте прикрашають стильні ланцюжки з кристалами. Через відтінок сукні здається, що ці кристали - єдине, чим співачка прикриває груди. Корольова також закуталася в ніжний рожевий плед або дуже вільну кофту.

Образ співачки доповнюють розкішні локони і макіяж в спокійних тонах. Крім того, Корольова вирішила надати своїм очам яскравості, підкоригувавши фото в редакторі.

Шанувальники співачки тут же відреагували на її пост.

"Класний фотошоп", "не класний. Шкіру замилили, і на негритянку схожою зробили", "лялька. А у нас такі висюльки на люстрі висіли", "Ну, не можна бути на світі красивою такою!", "Навіть Фотошоп не зіпсував красу", "Хороша, як завжди", "і навіть лінзи не допомагають...Настьки в очах", "дуже красиво, але перебір, як років на 18", "Ну що можна сказати: це найкраще привітання для всіх чоловіків", - пишуть люди.

Відзначимо, що в минулому році сім'ю королевою потряс резонансний скандал: з'ясувалося, що її чоловік, стриптизер Тарзан, зраджував співачка з дівчиною на ім'я Анастасія. Втім, співачка вирішила пробачити недбайливого чоловіка і не розривати з ним відносин.

Нагадаємо, велелюбний Тарзан пристрасно притулився до немолодої актриси за кадром: Наташі Корольовій пора переживати.

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