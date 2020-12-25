Наташа Корольова і її чоловік Сергій Глушко (Тарзан) знову привернули до себе увагу громадськості після скандалу зі зрадою

Так, Тарзан на своїй сторінці в Instagram похвалився, що записав з королевою пісню.

Відзначимо, що Корольова і Глушко раніше виступали на сцені дуетом, проте пісню записали вперше. У композиції подружжя співають про те, що не беруть в рахунок все, що було раніше, і не слухають те, що про них говорять оточуючі.

"Це енергійний танець", - так прокоментував нове творіння Тарзан.

На обкладинці синглу, який отримав назву "Гори", зображена Корольова.

Зазначимо, цього року спалахнув гучний скандал зі зрадою Сергія Глушка своїй дружині.

Так, поки артистка була у від'їзді, Сергій Глушко в їх квартирі розважався з двома дівчатами, які потім вкрали з житла коштовності. Сам Тарзан спершу все заперечував, але потім все ж зізнався.

Однією з коханок Тарзана виявилася актриса Анастасія Шульженко, яка скориставшись ситуацією стала частою гостею різних шоу, де активно коментувала тему.

Але, схоже співачка пробачила чоловікові все. Розлучатися вона не збирається.

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