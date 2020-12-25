Наташа Королева и ее муж Сергей Глушко (Тарзан) снова привлекли к себе внимание общественности после скандала с изменой

Так, Тарзан на своей странице в Инстаграм похвастался, что записал с Королевой песню.

Отметим, что Королева и Глушко ранее выступали на сцене дуэтом, однако песню записали впервые. В композиции супруги поют о том, что не берут в счет все, что было раньше, и не слушают то, что о них говорят окружающие.

«Это энергичный танец», - так прокомментировал новое творение Тарзан.

На обложке сингла, который получил название "Гори", запечатлна Королева.

Отметим, в этом году вспыхнул громкий скандал с изменой Сергея Глушко своей жене.

Так, пока артистка была в отъезде, Сергей Глушко в их квартире развлекался с двумя девушками, которые затем украли из жилья драгоценности. Сам Тарзан сперва все отрицал, но потом все же признался.

Одной из любовниц Тарзана оказалась актриса Анастасия Шульженко, которая воспользовавшись ситуацией стала частой гостьей различных шоу, где активно комментировала тему.

Но, похоже певица простила мужу все. Разводиться она не собирается.

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