Известная украинская певица Тина Кароль очаровала поклонников видом в украинском национальном костюме

Как пишет Politeka.net, на фан-странице звезды в Инстаграм появилось фото с «Рождественских историй», на котором Тина предстала в очень необычном костюме. Она позировала в белой вышитой рубашке, украшенной бусами и корсетом. Кроме этого, красотка надела длинную юбку и необычный головной убор.

Певица присела на пол, вокруг нее лежали яблоки и солома. Выглядела Кароль одухотворенной и счастливой.

«А сколько раз вы уже посмотрели #різдвянаісторіязтіноюкароль?», - подписали фото авторы аккаунта.

В комментариях поклонники оставили массу приятных слов для любимой певицы.

«Сбилась со счета уже», «Много, это прекрасная теплая история. Обожаю», «Різдвяна історія - это сказка. Сказка, которая взрослых людей перемещает в детей. Возвращает в детство. Эту программу смотрят не только украинцы. Смотрим мы в России, в Грузии, в Белоруссии и многих других странах! И все люди радуются, ведь это очень прекрасно», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что на фото поклонница откровенных нарядов с вырезами и декольте Тина выглядела невероятной скромницей. Фото впечатлило многих ее поклонников.

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