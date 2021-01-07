Відома українська співачка Тіна Кароль продемонструвала форми у відвертому вбранні

Як пише Politeka.net, на одній з фан-сторінок в Instagram з'явилося спокусливе фото зірки. Красуня була одягнена в блискуче боді, яке обтягнуло її струнку фігурку і практично не прикрило сідниці зірки.

Тіна розпласталася біля басейну, піднявши руки вгору. Артистка напружила м'язи, показавши своє розкішне тіло у всій красі. Видно було, що співачка засмагла. Це надавало особливого шарму фото. Лежачи біля басейну Кароль витягнула вперед ніжки, чим звела з розуму своїх шанувальників.

У коментарях свіжий кадр Тіни викликав бурю емоцій.

"Абалдеть, все я залипла", "Тіна - це жіноча краса", "Тіночка ти прекрасна", "Давно пора було це зробити, весь шоу-біз оголений, а чому тобі не можна. Все, що треба жінці у тебе є навіть більше, все супер класно шикарно», - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Тіна Кароль дуже стежить за своєю фігурою. У своїх шоу зірка використовує багато хореографії, тому постійні тренування допомагають їй тримати себе у формі. Але особливого шарму її образу надає неймовірна жіноча енергетика.

Нагадаємо, що спокуслива Тіна Кароль влаштувалася на сіннику і зняла відео, заманюючи до себе: "приходь...".

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