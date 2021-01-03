Популярна українська співачка Тіна Кароль показала несподівані кадри з Олегом Винником та іншими зірками

Найближчим часом українців чекає прем'єра нового сезону популярного шоу "Голос країни". У ньому в кріслі тренерів опиняться Тіна Кароль, Дмитро Монатік, Надя Дорофєєва і Олег Винник. Напередодні старту шоу Кароль вирішила підігріти інтерес до нього, опублікувавши його тизер у своєму Instagram, повідомляє Politeka.net.

У тизері з'являється кожен член журі шоу окремо, проте найефективнішим явно була поява Олега Винника. Справа в тому, що на відео співак з'являється в душі зовсім без одягу. При цьому він стоїть до глядачів спиною. Втім, такі кадри не могли не порадувати прихильниць артиста, яких в мережі називають «вовчицями».

Українці тут же почали коментувати пост Кароль.

"Дана Балана буде не вистачати" « " ви-шикарна! Тільки будемо дуже сумувати за Вашою Коаліцією з Даном", "дуже чекаю, впевнена, що буде цікаво", "без Дана вже не те»," чекаємо з нетерпінням! Тіна з роками все краще і краще", "Ну королева" « " Тіна де твій Дан? Вашої бомбічної коаліції буде не вистачати«, " Ору че за маячню Олег і Тіна. Не встиг Дан піти, тіні вже Олега приписують", - пишуть люди.

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