Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова покрасовалась голышом на морозе

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм скандалистка опубликовала фото, на котором позировала в своей купели. Как известно, Волочкова большая любительница попариться в бане, после чего она постоянно окунается в холодную воду. Артистка не раз демонстрировала это журналистам, а также регулярно постит фото из купели у себя в сети.

Рождество не стало исключением. Балерина залезла в купель, предварительно полностью раздевшись. Интимные места звезда прикрыла банным веником.

«Если в Купели нет льда, то его может заменить снежок», - подписала компрометирующий снимок Волочкова.

Поклонники не смогли оставить комментарии под постом балерины, поскольку у нее ограничена эта возможность. Зато на антифанатских страницах с удовольствием обсудили новую выходку звезды.

«Шо, опять?! Уже б убрала веник и повесила ценник. Хоть какое-то разнообразие», «тоска зеленая, могла бы ради праздника соорудить», «Никакой фантазии. Мы так скоро верить перестанем, что она счастлива», «У соседей кипит жизнь, люди отмечают Рождество им весело они явно с семьей и друзьями, и только Васька сидит на крыльце и зырит на чужую радость», - пишут люди.

Напомним, что Волочкова расставила ноги перед молоденьким Дедом Морозом, кадр бесстыдства: "Новый год для взрослых".

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