Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова здивувала шанувальників витівкою в одних стрінгах

Про це розповідає Politeka з посиланням на TikTok знаменитості.

"З Новим роком", - коротко йдеться в підписі.

Уточнимо, що на опублікованому ролику Волочкова в одному купальнику виконує запальний танець на тлі ялинки. Все це дія відбувається під музику на вулиці.

@anastasiavolochkova

С Новым годом!🩰🌴 #анастасияволочкова #СНовымHONOR #балет

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"Шо це за падаючий Лебідь? Анастас, ти знову накидалася", "а де шпагат?", "о боже", "Анастасія знову накидалася і відразу розкидалася", "зупиніть Землю, я зійду", "дайте їй хто-небудь одяг. Людина мабуть не в курсі, що потрібно одягатися", - пишуть користувачі Мережі.

До цього ми розповідали, що російська балерина Анастасія Волочкова привітала шанувальників з Новим роком і показала, як вона відзначала це свято

Так, в акаунті балерини з'явилися фото, на яких вона позує у своєму розкішному будинку зі своїм коханим. Волочкова розповіла, що вони святкували Новий рік тільки удвох, і це велика радість.

Однак шанувальників балерина позбавила права голосу, закривши можливість коментувати свої пости.

Нагадавши, безпардонна Волочкова розтягнулася в шпагаті й показала, що з нею стало після відпустки

А ще Politeka писала, що Плакидюк з "Супер топ-модель по-українськи" познущалася над Волочковою

Також Politeka повідомляла, що Волочкова в шаленому ультра-міні ледь не засвітила зайве, схрестивши ноги