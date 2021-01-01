Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова здивувала шанувальників витівкою в одних стрінгах

Про це розповідає Politeka з посиланням на TikTok знаменитості.

"З Новим роком", - коротко йдеться в підписі.

Уточнимо, що на опублікованому ролику Волочкова в одному купальнику виконує запальний танець на тлі ялинки. Все це дія відбувається під музику на вулиці.

"Шо це за падаючий Лебідь? Анастас, ти знову накидалася", "а де шпагат?", "о боже", "Анастасія знову накидалася і відразу розкидалася", "зупиніть Землю, я зійду", "дайте їй хто-небудь одяг. Людина мабуть не в курсі, що потрібно одягатися", - пишуть користувачі Мережі.

До цього ми розповідали, що російська балерина Анастасія Волочкова привітала шанувальників з Новим роком і показала, як вона відзначала це свято

Так, в акаунті балерини з'явилися фото, на яких вона позує у своєму розкішному будинку зі своїм коханим. Волочкова розповіла, що вони святкували Новий рік тільки удвох, і це велика радість.

Однак шанувальників балерина позбавила права голосу, закривши можливість коментувати свої пости.

Нагадавши, безпардонна Волочкова розтягнулася в шпагаті й показала, що з нею стало після відпустки

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