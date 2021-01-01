Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова привітала шанувальників з Новим роком і показала, як вона відзначала це свято

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Волочкової в соцмережі.

Так, в акаунті балерини з'явились фото, на яких вона позує у своєму розкішному будинку зі своїм коханим. Волочкова розповіла, що вони святкували Новий рік тільки удвох, і це велика радість.

"Зустріти Новий рік з коханим удвох - це велика радість! Я всім бажаю радості і щастя. Цінуйте кожну мить життя і дорожіть відносинами з коханими. І давайте радіти один за одного! І бажати один одному щастя!" - написала вона.

На опублікованих фото Волочкова позує в блакитній довгій сукні та шапочці Санта Клауса, тримаючи в руці келих із шампанським.

Також вона опублікувала фото біля ялинки, показавши всю красу своєї сукні. В цей час ззаду її обіймає коханий чоловік. При цьому на обох фото видно лише руки її коханого - обличчя вона не показує.

На третій світлині Волочкова вирішила показати свій святковий стіл. Він накритий всього на двох осіб - дві тарілки, а також по келиху для вина і для шампанського. На столі є фрукти і закуски.

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