Відома балерина Анастасія Волочкова показала себе в новорічному образі
На фото Анастасія позує в костюмі Снігуроньки і пуантах. Зірка доповнила образ рукавичками і шапкою. Балерина сіла на шпагат на сходинках біля ялинки. Вище можна побачити Прохора Шаляпіна, який вбрався в костюм Діда Мороза. Кадри вийшли ефектними і святковими. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Ми з Прохором вітаємо з Новим роком. Бажаємо справжніх благ. І так само з обкладинки сторінок MK", - написала зірка.
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В цей же раз Анастасія вирішила похвалитися тим, як вона добре володіє розтяжкою. Однак для цього Волочкова навіщось забралася на верх тренажера в спортзалі, який не призначений для подібних розминок.
"Кожен використовує тренажери на свій розсуд. Зміцнюю м'язи, розтягую зв'язки і задоволення. # Анастасія волочкова", - зухвало заявила Волочкова.
В цей же раз Анастасія вирішила похвалитися тим, як вона добре володіє розтяжкою.
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