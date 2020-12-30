Відома балерина Анастасія Волочкова показала себе в новорічному образі

На фото Анастасія позує в костюмі Снігуроньки і пуантах. Зірка доповнила образ рукавичками і шапкою. Балерина сіла на шпагат на сходинках біля ялинки. Вище можна побачити Прохора Шаляпіна, який вбрався в костюм Діда Мороза. Кадри вийшли ефектними і святковими. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Ми з Прохором вітаємо з Новим роком. Бажаємо справжніх благ. І так само з обкладинки сторінок MK", - написала зірка.

Фанати поставили понад тисячу лайків і не писали коментарі, але так і хочеться додати: "Новий рік для дорослих"

В цей же раз Анастасія вирішила похвалитися тим, як вона добре володіє розтяжкою. Однак для цього Волочкова навіщось забралася на верх тренажера в спортзалі, який не призначений для подібних розминок.

"Кожен використовує тренажери на свій розсуд. Зміцнюю м'язи, розтягую зв'язки і задоволення. # Анастасія волочкова", - зухвало заявила Волочкова.

В цей же раз Анастасія вирішила похвалитися тим, як вона добре володіє розтяжкою.



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