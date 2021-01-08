Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес решила покататься на доске для серфинга с веслом

51-летняя артистка, которая недавно также запустила собственный бренд косметики, не любит скрывать тело, над которым так много работает. Лопес ведет активный образ жизни, поэтому на фан-аккаунтах появляется множество кадров с женщиной в самых неожиданных образах.

Недавно Лопес засняли отдыхающей на побережье. Желая немного размяться, артистка поплавала на серфинге с веслом и весело покрутила бедрами, показывая, что находится в отличной форме, хотя и набрала немного лишнего. Пышные бока знаменитости удачно подчеркнул тонкий купальник изумрудного цвета.

Это и не удивительно, ведь Дженнифер не употребляет алкоголь, не пьет чай и кофе, чтобы избежать тусклости кожи. Вместо этого Лопес пьет много воды, восполняя баланс. В то же время питание звезды состоит из органических продуктов, в которых присутствует баланс высококачественных белков и нутрициентов.

«Мне всегда нравилось танцевать и находить время на то, чтобы подвигаться. Я уверена, что это – путь к счастью», – рассказывала Лопес о секретах красоты. Как видно в ролике, звезде есть что показать – пышные бедра, упругая кожа и яркий вид считаются свидетелями успешной работы над собой.

Ранее в Инстаграм звезда опубликовала фото с отдыха. Красотка стояла спиной к камере, засветив свои аппетитные ягодицы, испачканные песком. Стоит отметить, что именно ягодицы долгое время являлись главным достоинством красотки. Ходили слухи, что она даже застраховала их.

«Какая девушка», «Совершенство но кажется поправилась? Поза такая», «Очень хорошо. С праздником тебя и твою семью», «Настоящая королева», «это то, что вы обнаружите, когда найдете в словаре слово «совершенство», «Я здесь ради этого», - пишут пользователи сети.

Напомним, что разгоряченная Дженнифер Лопес на тренировке засветила свои "ягодки" в откровенном топике: "Ого, какая поза".

Как сообщала Politeka, Дженнифер Лопес опьянила видом на пляже, засветив бюст: "Какая шоколадка".

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