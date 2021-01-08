Звезда и ведущая шоу "Орел и решка" Леся Никитюк показала, как проводит время на отдыхе

Подборка Instagram Stories телеведущей опубликовали на Youtube.

Как известно, Леся Никитюк новогодние праздники решила провести в Буковеле, но бесснежная погода ее подвела.

Украинская звезда снимала видео, видимо, со своего номера, на котором можно было увидеть "серый" и унылый горнолыжный курорт.

"Короче, не пошли мы на лыжи, поскольку все те катаются в жиже. Идем в чаны", - заявила Никитюк своим поклонникам.

Позже звезда выставила еще одно видео, на котором засняла, как в Буковеле пошел дождь вместо снега, о котором она так просила.

"Я просила снег, а не дождь. Снег!", - добавила "плачущая" Никитюк.

Через время Леся Никитюк все-таки похвасталась тем, что смогла развлечься со снегом. Звезда опубликовала в своем Instagram подборку снимков, на которых можно увидеть скромного снеговика в ее дворе в Хмельницком.

"Я тебя слепила из того что было...", - подписала снимки довольная Леся Никитюк в халате.

"Сколько соли", "Где вы нашли хоть немного снега? Отсыпьте чуть-чуть, не пожалейте", "Отличный грязевик", "Он из фильма ужасов", "Два снеговичка", "Снеговик без депиляции", "Полезно для зрения", "Как у мужика лицо.Ну какая из нее холостячка после Мишиной. Разве мужчинам заплатят за имитацию чувств? - написали фанаты под публикацией.

Напомним, "беременная" Леся Никитюк огорошила снимком с довольным Притулой.

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