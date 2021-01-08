Кейт Миддлтон и принц Уильям в ближайшее время готовы попрощаться со своим домом в Кенсингтонском дворце

Об этом пишет издание Express.

Как выяснили журналисты, герцоги Кембриджские вслед за Меган Маркл и принцем Гарри готовятся к переезду в загородный Анмер-Холл, которым им подарила Елизавета II в день свадьбы.

Во время пандемии пара проводила там гораздо больше времени, чем во дворце. Анмер-Холл находится недалеко от королевского поместья Сандрингем, где монарх любит проводить Рождество, поэтому этим и объясняется их желание переехать в данную резиденцию.

Британские СМИ также отмечают, что загородный Анмер-Холл быть капитально отремонтирован пару лет назад: строители обновили крышу, зимний сад и кухню.

В некоторых комнатах цвет стен варьируется от приглушенного зеленого до бирюзового.



По данным осведомленных инсайдеров, Кейт Миддлтон и принц Уильям также хотят помочь Великобритании преодолеть кризис, вызванный пандемией.

"Уже есть планы по работе с целым рядом благотворительных организаций и предприятий, и, к счастью, они отлично используют видеозвонки", - добавили источники во дворце.

Ранее мы рассказывали, как Кейт Миддлтон переплюнула Меган Маркл.

Так, герцогини поборолись за титул самой популярной и влиятельной модницы 2020 года в Великобритании.

Специалистам предстояло проанализировать наряды модниц и решить, кто из них наиболее влиятельная.

По итогам соревнования, первое место досталось жене принца Уильяма, а Меган Маркл оказалась лишь на третьем месте, пропустив вперед телеведущую Холли Уиллоуби.

Напомним, что Меган Маркл жестко проучила Миддлтон

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