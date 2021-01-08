Украинцам, чтобы подготовиться к пенсии, нужно копить деньги и работать максимально долго

Такое заявление сделала глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова, передает Хвиля.



Чиновница пояснила, что таким образом люди смогут обеспечить себе достойную пенсию.

"Готовиться работать максимально долго, пока позволяет организм, чтобы была заработная плата, которая обеспечивает к пенсии дополнительный доход и стараться накапливать. Сколько возможно, столько и откладывать на старость", – отметила политик.

Третьякова отметила, что европейски европейские цели в пенсионной реформе – это добровольный, а не обязательный выбор возраста для выхода на пенсию.

"Право работать так долго, сколько человек может и хочет, и возможность постепенного выхода на пенсию", - пояснила политик.