Украинцам, чтобы подготовиться к пенсии, нужно копить деньги и работать максимально долго
Такое заявление сделала глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова, передает Хвиля.
Чиновница пояснила, что таким образом люди смогут обеспечить себе достойную пенсию.
"Готовиться работать максимально долго, пока позволяет организм, чтобы была заработная плата, которая обеспечивает к пенсии дополнительный доход и стараться накапливать. Сколько возможно, столько и откладывать на старость", – отметила политик.
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Кабмин уже обрабатывает почву для полноценного введения накопительных пенсий, однако реализовать проект смогут не раньше 2023 года.
Также сообщалось, что на 2021 год запланированы следующие этапы повышения по пенсионным выплатам:
- повышение для людей, которым исполнилось 65 лет и которые имеют полный стаж работы;
- индексация;
- повышение для работающих пенсионеров;
- повышение для людей старше 75 лет (на 400 гривен больше получат;
- два перерасчета минимальных выплат.
Напомним, что требования к пенсиям в Украине выросли, озвучены новые изменения
Как сообщала Politeka, тотальный перерасчет пенсий в Украине, в Кабмине уже назвали дату индексации
Также Politeka писала, что украинцы получат надбавку к пенсии, кому положены доплаты