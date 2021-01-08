Жена телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк рассказала о своих планах на 2021 год

Как пишет Politeka.net, красотка выложила на своей странице в соцсети "Инстаграм" новое фото в необычном платье с длинным подолом из газовой ткани. Из-за черно-белого формата кажется, что наряд сливается с телом Кристины, на деле же он просто обтянул ее бюст и талию. Образ дополнили контрастные черные перчатки, которые очень подошли к цвету волос.

Жена Владимира Остапчука схватила подол и резко взмахнула руками вверх, подняв в воздух две волны ткани, которые образовали подобие крыльев бабочки. Такая забава рассмешила Кристину, которая не стала скрывать своих ярких эмоций от фотосессии.

"А что там по целям на 2021 год?💌 Все себе их сформировали?

Я вот поняла, что вроде и системный человек, а не села и не сформировала, хотя на календаре, на минуточку, уже 08.01.2021! Точно знаю, что есть цель двигаться вперёд, развивать все задуманное, уделять время себе и своей семье, а все что более конкретно и глобально, буду делиться с вами по пути! А как у вас с целями? Выписываете себе на листик?

Поделитесь своими ритуалами на этот счёт?", - поинтересовалась она в описании.

Пользователи соцсети в комментариях поддержали целеустремленность девушки и восхитились ее роскошным видом:

"Вау 😍 круто 🙌"; "Жить в кайф ☀️"; "Красотка 👌👌"; "Вы такая молодец!! Вы очень сильная женщина!! Так держать !!!"; "у меня по целям ...пока нет настроя еще , прошедший год прошёлся танком по моему природному оптимизму) закатав в асфальт))) но ...росточек оптимизма еще ищет путь на верх что бы прорваться и вырасти снова )))) 🙌🏻💪🏻 Мира , Любви и Счастья Вам и Вашей с Владимиром Семье !! Вы замечательная пара! Сил Вам !!!!".

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