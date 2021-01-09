Белоснежные свободные рубашки стали трендом последних лет, которым успешно пользуются многие звезды

Данная модель одежды стала абсолютно незаменимой вещью в наших весенне-летних гардеробах, а также для некоторых осенних и даже зимних луков. Легкая, комфортная, элегантная и универсальная, она подходит для любой ситуации, чем и пользуются многие артистки. Представляем вашему вниманию топ фото звезд в рубашках: чей образ лучше?

Светлана Лобода во время своего концерта в Дубаях решила покорить публику не только оригинальным нарядом, но еще и чувсвенным образом в рубашке, расстегнутой сверху.

Ким Кардашьян гордится своей фигурой, поэтому даже в классических образах предпочитает пикантность и не желает прятать тело. В белой рубашке и без лифчика Ким произвела фурор.

Тина Кароль для своей фотосессии впервые за долгое время решилась на откровенность и предстала перед поклонниками в одной рубашке, полностью расстегнутой и демонстрирующей отсутствие белья. Кадр спровоцировал в сети много обсуждений.

"Холостячка" Даша Ульянова эпатирует фанатов появлениями на съемках всегда в разных образах. Девушка любит уличный стиль и часто сочетает рубашки с брюками и джинсами.

Ксения Мишина предпочитает классику и уже не раз примеряла минималистичные костюмы. Одним из таких стал брючный костюм со светлой рубашкой без принтов.

Надя Дорофеева, как и победительница "Холостяка" любит уличный стиль, поэтому зачастую комбинирует рубашки с юбками, мини-шортами и трендовыми джинсами с высокой талией.

Напомним, заведенная «Холостячка» Мишина накинулась на Эллерта, слившись в страстном поцелуе