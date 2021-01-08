Знаменитая украинская фешн-фотограф и судья проекта «Супер топ-модель по-украински» Соня Плакидюк показала фигуру в соблазнительном наряде

Известная красотка заскучала январским вечером и решила порадовать поклонников по-настоящему жарким фото, разместив его в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Так, на снимке Плакидюк позирует под открытым небом в весьма откровенном образе. На ней черный боди с полупрозрачными вставками, укороченный черный пиджак, а также юбка с двумя разрезами по бокам до самой талии. В таком наряде особенно хорошо заметны страстные красные чулки, которые пододела под юбку Соня. Дополняют ее образ ярко-желтые перчатки и большое украшение такого же цвета на плече.

Красотка томно выгнулась, подставляя свое лицо и пышную грудь под солнечные лучи.

«Когда уже там солнце?», - поинтересовалась Плакидюк в подписи к снимку.

Ее подписчики тут же отреагировали на пост звезды.

«Шикарная», «Та сама жду», «Вы как Дита», «Сонечка - Вы сама, как ясное солнышко», «Роскошная», «Мужики хотят, женщины завидуют», «Соня, Вы наше солнце и светитесь, и яркая, и становится жарко от Ваших нарядов!», «Сонечка Вы лучшая!», - пишут люди в комментариях к ее фото.

Напомним, кокетка Плакидюк из «Супер топ-модель по-украински» прильнула к известному ведущему: "Люблю его!".

Как сообщала Politeka, Плакидюк из «Супер топ-модель по-украински» лишила спокойствия, показав сладкие места: «Начинаю год с…».

Также Politeka писала, что Плакидюк из «Супер топ-модель по-украински» кокетливо приспустила одежду в постели: «Глаз не оторвать!».