Легендарная голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес впечатлила фанатов отдыхом с возлюбленным на выходных

Как рассказывает Politeka, снимки были опубликованы на странице возлюбленного красотки в Instagram.

«Вот это компания. Шаббат шалом! Надеюсь, у вас безопасные, оздоровительные выходные», - говорится в подписи.

Уточним, что на фотографии Джей Ло предстает перед поклонниками во время отдыха с возлюбленным и спортсменом Ником Сильвой. Все они выглядят безупречно, однако ее поклонники обратили внимание на странное выражение лица у кумира.

«Боже, что за взгляд, Джей Ло? У тебя все хорошо?», «кажется, это экспрессивное лицо смотрит прямо на меня», «лучшие губы, которые я когда-либо видела», «вот это я понимаю, отдых», - пишут ее поклонники.

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Артистка в 51 год может похвастаться невероятной фигурой, которую демонстрирует на фото в Инстаграм. При этом многие отмечают, что Лопес умеет держать себя в руках и контролирует свой образ жизни даже слишком, ведь отказалась от алкоголя и горячих напитков ради здоровья кожи.

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