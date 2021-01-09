После жаркого финала шоу "Холостячка" фанаты принялись гадать, кто же станет следующей участницей во втором сезоне

Первый сезон проекта «Холостячка» получился достаточно неожиданным, ведь поклонники предполагали, что Ксения Мишина выберет не Александра Эллерта, а Алексея Трегубенко. Тем не менее, пара счастлива, живёт вместе и успешно планирует свое будущее.

В связи с этим, поклонники проекта начали предполагать, кто же может стать следующей участницей проекта в будущем. По мнению фанатов «Холостячки», есть сразу две достойные кандидатки на главную роль в проекте.

«А кого бы Вы хотели видеть новым холостячкой? Лично я бы хотела увидеть Соню Плакидюк или Jerry Heil или Тину Кароль (хотя я уверена, что она откажется почти на все 💯). Многие пишут и говорят о Лесе Никитюк, но не знаю. Как телеведущая она прекрасна, но подойдет она под формат Холостячка не уверена. Как-то так», - сказано на фан-странице.

Другие поклонники поддержали обсуждение:

«Тиночка; Хотелось бы, чтоб Тина Кароль наконец-таки обрела своё счастье; Дарья Легейда, Анна Адамович, Олеся Гаевая ... Никитюк прикольная, но в этом шоу я ее НЕ вижу, слишком она Импульсивная, это шоу станет скорее юмористический чем романтическим🤷🏼♀️; Леся👍; Леся😁; Леся💖; Леся Никитюк; Никитюк популярная, молодая и у неё всё ещё впереди; Новоя холостячка Леся!; Леся💖❤; Тина Кароль 💥; Кароль))».

Ранее Леся Никитюк ответила на приглашения участвовать в шоу «Холостячка».На видео запечатлено, как Никитюк в компании друзей, среди которых и Владимир Остапчук с женой Кристиной, сидят в баре. В какой-то монет Никитюк подняла бокал с коктейлем и решила высказаться.

«Официальное заявление», - подписаны кадры.

«Поднимаем телефончики. Все поднимаем телефоны. Последнее время всех мучит один и тот же вопрос: «Пойду ли я в «Холостячку». Отвечаю: «Я еще не знаю, спасибо», - сказала Леся и рассмеялась.

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