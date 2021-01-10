Известная модель Эмили Ратаковски восхищает не только своей броской красотой, но и раскрепощенностью

Американская знаменитость не перестает покорять сердца фанатов своей роскошной фигурой, красотой и безумной притягательностью, пишет Politeka.net.

Каждый день поклонники по всему миру жаждут всё новых и новых снимков Ратаковски и зачастую они распространяют их по группам.

Так, на фан-странице знаменитости в Инстаграм появилось очередная фотография, на которой красотка позирует на пляже в соблазнительном купальнике.

Эмили Ратаковски в черном мини- бикини сидела на подстилке и наслаждалась отдыхом на побережье, загорая с баночкой напитка в руке. Голову красотка прикрыла соломенной шляпкой и одела солнцезащитные очки.

На снимке она преподносит всю прелесть своего тела – выдающуюся грудь, упругие ягодиці, еще тонкую талию и стройные ножки.

До этого Эмили Ратаковски Звезда позировала в белом кружевном платье с длинным разрезом. Она задрала платье и показал не только стройные ножки, но и голые ягодицы. Своим жестом Ратаковски дала понять, что не надела трусиков, чем просто свела с ума своих преданных поклонников.

Кроме того, тонкое кружево давало рассмотреть лифчик звезды, которую это совершенно не смущало.

Завершили образ модели чокеры на шее и розовый парик.

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