Судья "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась рецептом идеальной закуски
Как передает Politeka.net, пошаговый видео-урок приготовления блюда повар опубликовала на своей страничке Instagram.
"Сегодня предлагаю приготовить закуску на все случаи жизни - она подойдёт как для праздничного, так и для обыденного стола. Готовится эта закуска очень быстро и "уходит" на раз-два. Проверено!", - поделилась Глинская.
Для приготовления "Еврейской закуски" вам понадобится:
- 270 г плавленого сыра
- 2 вареных яйца
- 40-50 г майонеза
- 2 зубчика чеснока (или по вкусу)
- 5-7 г белого хрена
- 50 г обжаренных грецких орехов
- соль (по вкусу)
Прежде всего нужно натереть сыр и яйца на мелкой терке. В получившеюся массу выдавите чеснок, и добавьте хрен с майонезом. Доведите до вкуса солью, перемешайте. Измельчите грецкие орехи.
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Напомним, что Глинская поделилась рецептом волшебного новогоднего десерта: «С одним секретным ингредиентом».
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