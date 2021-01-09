Судья "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась рецептом идеальной закуски

Как передает Politeka.net, пошаговый видео-урок приготовления блюда повар опубликовала на своей страничке Instagram.

"Сегодня предлагаю приготовить закуску на все случаи жизни - она подойдёт как для праздничного, так и для обыденного стола. Готовится эта закуска очень быстро и "уходит" на раз-два. Проверено!", - поделилась Глинская.



Для приготовления "Еврейской закуски" вам понадобится:

270 г плавленого сыра

2 вареных яйца

40-50 г майонеза

2 зубчика чеснока (или по вкусу)

5-7 г белого хрена

50 г обжаренных грецких орехов

соль (по вкусу)



Прежде всего нужно натереть сыр и яйца на мелкой терке. В получившеюся массу выдавите чеснок, и добавьте хрен с майонезом. Доведите до вкуса солью, перемешайте. Измельчите грецкие орехи.

Сформируйте из массы шарики и обваляйте в ореховой крошке. Закуска готова!

Напомним, что Глинская поделилась рецептом волшебного новогоднего десерта: «С одним секретным ингредиентом».

Как сообщала Politeka, победительница "Мастер Шеф" Глинская поделилась новогодним рецептом мяса с овощами: "Невероятно вкусно!"

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