Украинская телеведущая Ольга Фреймут показала веселый отдых с младшей дочерью Евдокией
Как пишет Politeka.net, знаменитость довольно редко выкладывает совместные фото с детьми, но на этот раз сделала исключение и разместила в "Инстаграм" короткий ролик с девочкой. Сама Оля Фреймут появилась в кадре легком летнем образе: солнцезащитных очках, белом топе, под которым можно заметить бюстгальтер, волосы она скрпила розовой повязкой на макушке.
В таком виде экс-участница шоу "Танці з зірками" сняла себя на камеру во время поездки в прогулочном экипаже на одном из курортов. Евдокия расположилась на сидении рядом в белой футболке, фиолетовых шортах и розовой кепке, она с любопытством осматривала все вокруг. "Ой, держись", - вскрикнула Ольга Фреймут после неожиданного толчка, однако малышка лишь со смехом повернулась.
Экс-муж Лорак оставил любовницу и вернулся в Москву ради семьи: кадры "воссоединения"
Трагедия у Екатерины Кухар, судья "Танців з зірками" потеряла ребенка: "даже не ожидала этого..."
Разгоряченная Анджелина Джоли прошлась по пляжу в мокром платье: "Даже лучше молодых моделей"
Новая жена сбежала от Остапчука в разгар праздника, ведущий ошарашил признанием: "У каждого человека должно быть..."
Оля Полякова впервые за долгое время показала мужа, вся семья в сборе: "Хорошенький, харизматичный"
Многие украинские звезды решили провести новогодние праздники в экзотических местах или на горнолыжных курортах, в их числе оказалась и Ольга Фреймут. В одном из недавних сториз знаменитость появилась в нежно-голубом платье, продегустировала десарты в райском уголке. Она также поделилась живописными кадрами морского побережья, у которого проводит семейный отдых.
"Доброе утро. Вот вам море и хорошего настроения", - подписала телеведущая.
Напомним, что Фреймут принялась поучать украинок, поразив заявлением о трагедии: "Посмотрите, какая вы? Хлюпик....".
Как сообщала Politeka, высокомерная Фреймут принялась учить жизни украинцев, красноречивые кадры: «Едим только то, что…».
Также Politeka писала, что скандальная Фреймут взялась за старое, всполошив сеть играми с популярным красавцем: «Нормальная баба, чё вы?».