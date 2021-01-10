Украинская телеведущая Ольга Фреймут показала веселый отдых с младшей дочерью Евдокией

Как пишет Politeka.net, знаменитость довольно редко выкладывает совместные фото с детьми, но на этот раз сделала исключение и разместила в "Инстаграм" короткий ролик с девочкой. Сама Оля Фреймут появилась в кадре легком летнем образе: солнцезащитных очках, белом топе, под которым можно заметить бюстгальтер, волосы она скрпила розовой повязкой на макушке.

В таком виде экс-участница шоу "Танці з зірками" сняла себя на камеру во время поездки в прогулочном экипаже на одном из курортов. Евдокия расположилась на сидении рядом в белой футболке, фиолетовых шортах и розовой кепке, она с любопытством осматривала все вокруг. "Ой, держись", - вскрикнула Ольга Фреймут после неожиданного толчка, однако малышка лишь со смехом повернулась.

Многие украинские звезды решили провести новогодние праздники в экзотических местах или на горнолыжных курортах, в их числе оказалась и Ольга Фреймут. В одном из недавних сториз знаменитость появилась в нежно-голубом платье, продегустировала десарты в райском уголке. Она также поделилась живописными кадрами морского побережья, у которого проводит семейный отдых.

"Доброе утро. Вот вам море и хорошего настроения", - подписала телеведущая.

Напомним, что Фреймут принялась поучать украинок, поразив заявлением о трагедии: "Посмотрите, какая вы? Хлюпик....".

Как сообщала Politeka, высокомерная Фреймут принялась учить жизни украинцев, красноречивые кадры: «Едим только то, что…».

Также Politeka писала, что скандальная Фреймут взялась за старое, всполошив сеть играми с популярным красавцем: «Нормальная баба, чё вы?».