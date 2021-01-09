Зять Ольги Сумской Владимир Яглыч впервые показал внука украинской актрисы
Как передает Politeka.net, фото появилось на страничке "Зірковий шлях" в Insagram.
Семья актеров Антонины Паперной и Владимира Яглыча не афишируют личную жизнь. Известно, что у них есть дочь Ева, а 8 месяцев назад родился сын Даниил. Которого, к слову, впервые показали в конце 2020 года.
В своем Instagram папа мальчика отметил, что год был действительно сложным, но были и хорошие моменты.
"Жизнь движется вперед и Данила, рожденный в самый разгар пандемии, тому подтверждение", - сообщил актер в своем посте.
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Поклонники не скупились на лестные комментарии для звездной семьи и меленького Даниила.
"Чудный паренёк. Владимир, вам всего самого доброго, светлого и лучезарного.. Здоровья, только вперёд", "Счастья и здоровья Вашим малышам", "Даже похожи", "Невероятные", - писали в комментариях под постом.
Напомним, что роман между Владимиром Яглычем и Антониной Паперной завязался в 2015 году. Через два года после начала отношений возлюбленные впервые стали родителями — у пары родилась дочь Ева.
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