Российская певица Наташа Королева в роскошном купальнике очаровала размером своих форм

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка затеяла рубрику ответов на вопросы поклонников. В сторис она отвечала на вопросы, публикуя разные фото, включая те, которые были сделаны во время отдыха и съемок в Африке.

Как известно, Королева вместе со своим мужем Тарзаном, который загулял от нее с молодой актрисой, приняла участие в реалити-шоу. Парочку поместили жить в африканское племя, где они не только выживали, но и якобы пытались наладить свои отношения.

На фото, опубликованном Наташей, красотка предстала в ярком красном купальнике, который подчеркнул впечатляющих размеров бюст певицы. Большие «кокосики» привлекли внимание поклонников, а пышные бедра добавили соблазнительности кадру. В руках певица держала парео, которое развивалось на ветру.

«Как вы худеете, если вам надо», - задал вопрос один из поклонников.

«Исключаю все мучное, сладкое и молочное», - ответила звезда, которая после съемок немного похудела.

Как известно, Королева и Тарзан вместе уже более 17 лет. Их пару считали идеальной, пока молодая актриса Анастасия Шульженко не обнародовала интимное видео с Тарзаном.

Напомним, что помолодевшая Наташа Королева приспустила шаль, сверкнув своими висюльками, Лолита не устояла: "Дева Мария...".

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