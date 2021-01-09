Популярна співачка Наташа Корольова показала пристрасні стосунки зі своїм чоловіком Тарзаном після скандалу зі зрадами
Артистка опублікувала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" фото з Сергем Глушко (справжнє ім'я шоумена) в екзотичних образах, пише Politeka.net. Наташа Корольова постала в легкій білій сукні в чорний горошок, а також з африканськими кісками на голові, на нігтях у неї можна помітити яскраво-червоний лак. Тарзан з'явився в кадрі з оголеним торсом, нижню частину тіла він прикрився хусткою на стегнах.
Подружжя зустрілося на тлі екзотичної природи і міцно обійнялися, заплющивши очі. Тарзан притиснув засумувала Наташу Королеву до своїх оголених грудей і торкнувся губами її верхівки. Пара всім виглядом показує, що готова підтримувати один одного у важких ситуаціях, що ось це пристрасть, перевірена часом. У підписі виконавиця оголосила, що 10 січня відбудеться прем'єра кліпу на її нову пісню "Гори гори".
Раніше стало відомо, що Наташа Корольова і Сергій Глушко вирушили в Африку і взяли участь у зйомках нового проекту "Плем'я". Зірки довгий час жили з аборигенами, досліджували їх звичаї і ритуали, артистка навіть вчила місцевих дітей співати свою пісню "маленька країна".
Екс-чоловік Лорак залишив коханку і повернувся до Москви заради сім'ї: кадри "возз'єднання"
"Пом'ята" Нікітюк показала маму-красуню, різкий контраст: "Трошки перепила..."
Щасливий Остапчук вперше за довгий час показав старших дітей від першого шлюбу: "На тата зовсім не схожа"
В Одесу прийдуть морози зі снігом, синоптики назвали дати: "найхолоднішим днем буде..."
Моторошна звістка сколихнула Харківщину: тіло зниклого хлопця знайшли в полі, деталі трагедії
Раніше Тарзан здивував виглядом в спальні, розмістивши в соцмережі фото топлес і без білизни. Сергій сильно приспустив штани і вигнувся в пікантній позі, захопивши своїм м'язистим тілом.
Нагадаємо, що Королева і Тарзан показали пристрасне возз'єднання після скандалу, співачка не стрималася:"Не зраджуйте, це боляче".
Як повідомляла Politeka, чоловік Наташі Корольової без футболки осоромився на новому фото: "це пародія на Тарзана?".
Також Politeka писала, що Тарзан пристрасно притулився до немолодої актриси за кадром: Наташі Корольової пора переживати