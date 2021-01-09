Украинская супермодель и судья проекта «Супер топ-модель по-украински» Алла Костромичева похвасталась идеальными изгибами тела

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала фото своего животика крупным планом. 34-летняя звезда свела с ума пикантным снимком, показав вблизи изгибы своего идеального тела. Особенно жарким снимок сделали капли воды или пота на теле модели. Судя по фото, Алла занималась большим теннисом.

«Beauty in everything... Здесь должен был быть мотивационный текст про то, где находить силы на спорт. Но как большинство вещей в жизни все предельно просто - берёшь и делаешь», - подписала фото Алла.

В комментариях ей оставили массу приятных отзывов.

«Ни какой текст не нужен, вы сами само вдохновение», «красотища и тут, и там», «спорт - как стиль жизни. Я с вами в этом направлении», «Очень красиво», - пишут пользователи сети.

Как известно, Алла Костромичева родом из Севастополя. С 16 лет она занимается модельным бизнесом, хоть супер моделью красотка стала уже после 20 лет. Аллу хорошо знают за пределами Украины, ведь она вдохновляла таких дизайнеров как Александр Макквин. Показательно, что Костромичева благодаря своей необычной внешности стала популярной в США очень быстро – буквально в свой первый сезон.

Напомним, что Алла Костромичева радикально изменила внешность: "Как же круто с такими...".

Как сообщала Politeka, Алла Костромичева впечатлила изгибами в белье с разрезами: мечта любого мужчины.

Также Politeka писала, что Алла Костромичева в прозрачной юбке задрала ногу до неприличия: «Прямо как Бэкхем».