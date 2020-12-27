Українська фотограф Соня Плакидюк підкорила фанатів спокусливими кадрами Алли Костромічової, які були зроблені в ході фотосесії

Як розповідає Politeka, знімки знаменитість викинула у себе в Instagram.

"Фотографували Аллу?» - поцікавився у неї один з шанувальників.

У відповідь на це Плакидюк опублікувала фотографію з Аллою Костромічовою, яка спокусливо позувала в білизні з розрізами. Образ красуня доповнила ідеальною укладанням і боксерськими рукавичками.

Однак інших користувачів Плакидюк позбавила можливості що-небудь сказати, адже кадр був викинутий в каруселі сторіс.

До цього ми розповідали, що фотограф Соня Плакидюк з шоу "Супер топ-модель по-українськи" показала пікантні фото в ліжку

Так, в акаунті Соні з'явилися фото, на яких вона позує в ліжку, демонструючи апетитні форми.

"Не знаю, що там приносить Санта хорошим дівчаткам, але поганим - шикарні Матраци й готельні перини", - написала вона.

На новому фото Соня сидить на ліжку в коротенькій чорній сукні, ледь прикриває сідниці, і посміхається. На ній білий капелюх і чорні домашні тапочки. Також на фотографії у Соні дуже довге руде волосся.

Нагадаємо, що Плакидюк і Костромічова притиснулися до красеня, Полякова оцінила: "дівки розкіш".

Як повідомляла Politeka, Плакидюк зніяковіла формами у вбранні з розрізами:"лялечка".