Українська фотограф Соня Плакидюк підкорила фанатів спокусливими кадрами Алли Костромічової, які були зроблені в ході фотосесії
Як розповідає Politeka, знімки знаменитість викинула у себе в Instagram.
"Фотографували Аллу?» - поцікавився у неї один з шанувальників.
У відповідь на це Плакидюк опублікувала фотографію з Аллою Костромічовою, яка спокусливо позувала в білизні з розрізами. Образ красуня доповнила ідеальною укладанням і боксерськими рукавичками.
Однак інших користувачів Плакидюк позбавила можливості що-небудь сказати, адже кадр був викинутий в каруселі сторіс.
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До цього ми розповідали, що фотограф Соня Плакидюк з шоу "Супер топ-модель по-українськи" показала пікантні фото в ліжку
Так, в акаунті Соні з'явилися фото, на яких вона позує в ліжку, демонструючи апетитні форми.
"Не знаю, що там приносить Санта хорошим дівчаткам, але поганим - шикарні Матраци й готельні перини", - написала вона.
На новому фото Соня сидить на ліжку в коротенькій чорній сукні, ледь прикриває сідниці, і посміхається. На ній білий капелюх і чорні домашні тапочки. Також на фотографії у Соні дуже довге руде волосся.
Нагадаємо, що Плакидюк і Костромічова притиснулися до красеня, Полякова оцінила: "дівки розкіш".
Як повідомляла Politeka, Плакидюк зніяковіла формами у вбранні з розрізами:"лялечка".