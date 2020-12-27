Украинская фотограф Соня Плакидюк покорила фанатов соблазнительными кадрами Аллы Костромичевой, которые были сделаны в ходе фотосессии

Как рассказывает Politeka, снимки знаменитость выбросила у себя в Instagram.

«Фотографировали Аллу?» - поинтересовался у нее один из поклонников.

В ответ на это Плакидюк опубликовала фотографию с Аллой Костромичевой, которая соблазнительно позировала в белье с разрезами. Образ красотка дополнила идеальной укладкой и боксерскими перчатками.

Однако других пользователей Плакидюк лишила возможности что-либо сказать, ведь кадр был выброшен в карусели Сторис.

До этого мы рассказывали, что фотограф Соня Плакидюк из шоу "Супер топ-модель по-украински" показала пикантные фото в постели

Так, в аккаунте Сони появились фото, на которых она позирует в постели, демонстрируя аппетитные формы.

"Не знаю, что там приносит Санта хорошим девочкам, но плохим - шикарные матрасы и гостиничные перины", - написала она.

На новом фото Соня сидит на кровати в коротеньком черном платье, едва прикрывающем ягодицы, и улыбается. На ней белая шляпа и черные домашние тапочки. Также на фотографии у Сони очень длинные рыжие волосы.

Напомним, что Плакидюк и Костромичева прижались к красавцу, Полякова оценила: "девки роскошь".

Как сообщала Politeka, Плакидюк смутилась формами в наряде с разрезами:"куколка".