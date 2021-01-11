Звезды отправились на январский отдых в теплые края
Пока в нашей стране введен режим локдауна, знаменитости решили не терять времени зря и хорошенько отдохнуть, передает Politeka.net. Красотки отправились на острова, где пленят своими формами в купальниках. Давайте посмотрим на некоторых из них.
Соблазнительная бывшая солистка группы "Время и стекло" певица Надя Дорофеева вместе со своим супругом, Владимиром Дантесом, отправились на отдых на Бали.
Стройная красотка пленит изгибами тела в соблазнительных купальниках, а один, телесного цвета, вовсе казался невидимым. Звезда блеснула упругими ягодицами.
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Жена украинского певца DZIDZIO, SLAVIA, порадовала фото в желтом бикини, купаясь в волнах. Красотка поделилась столь жарким кадром из Доминиканской Республики. Фигура соблазнительницы впечатляет.
Телеведущая Катя Осадчая продемонстрировала изгибы в черном купальнике. Красотка с семьей отдыхает в Дубаи, покоряя своей идеальной фигурой.
Певица Настя Каменских улетела с супругом на Мальдивы. Крохотное бикини смотрелось прекрасно на прелестях кудрявой бестии, в результате они притягивали взгляд.
Отдыхает в теплых краях телеведущая Ольга Фреймут. Блондинка не показывает себя в купальнике, но чего стоит фото в маечке, из-под которой выглядывали бретельки бикини с железными заклепками...
В путешествие отправилась и российская телеведущая и певица Ольга Бузова. Звезда проводит время на Мальдивах вместе со своим парнем Давидом Манукяном. Кроме того, в сети появилась информация, что пара поженилась. на островах.
Напомним, что Фреймут принялась поучать украинок, поразив заявлением о трагедии: "Посмотрите, какая вы? Хлюпик....".
Как сообщала Politeka, высокомерная Фреймут принялась учить жизни украинцев, красноречивые кадры: «Едим только то, что…».
Также Politeka писала, что скандальная Фреймут взялась за старое, всполошив сеть играми с популярным красавцем: «Нормальная баба, чё вы?».