Звезды отправились на январский отдых в теплые края

Пока в нашей стране введен режим локдауна, знаменитости решили не терять времени зря и хорошенько отдохнуть, передает Politeka.net. Красотки отправились на острова, где пленят своими формами в купальниках. Давайте посмотрим на некоторых из них.

Соблазнительная бывшая солистка группы "Время и стекло" певица Надя Дорофеева вместе со своим супругом, Владимиром Дантесом, отправились на отдых на Бали.

Стройная красотка пленит изгибами тела в соблазнительных купальниках, а один, телесного цвета, вовсе казался невидимым. Звезда блеснула упругими ягодицами.

Жена украинского певца DZIDZIO, SLAVIA, порадовала фото в желтом бикини, купаясь в волнах. Красотка поделилась столь жарким кадром из Доминиканской Республики. Фигура соблазнительницы впечатляет.

Телеведущая Катя Осадчая продемонстрировала изгибы в черном купальнике. Красотка с семьей отдыхает в Дубаи, покоряя своей идеальной фигурой.

Певица Настя Каменских улетела с супругом на Мальдивы. Крохотное бикини смотрелось прекрасно на прелестях кудрявой бестии, в результате они притягивали взгляд.

Отдыхает в теплых краях телеведущая Ольга Фреймут. Блондинка не показывает себя в купальнике, но чего стоит фото в маечке, из-под которой выглядывали бретельки бикини с железными заклепками...

В путешествие отправилась и российская телеведущая и певица Ольга Бузова. Звезда проводит время на Мальдивах вместе со своим парнем Давидом Манукяном. Кроме того, в сети появилась информация, что пара поженилась. на островах.

Напомним, что Фреймут принялась поучать украинок, поразив заявлением о трагедии: "Посмотрите, какая вы? Хлюпик....".

Как сообщала Politeka, высокомерная Фреймут принялась учить жизни украинцев, красноречивые кадры: «Едим только то, что…».

Также Politeka писала, что скандальная Фреймут взялась за старое, всполошив сеть играми с популярным красавцем: «Нормальная баба, чё вы?».