Украинцы рассказали о завышенных комиссиях и общем ухудшении работы ПриватБанка в последнее время

Клиенты стали все чаще жаловаться на то, что уровень обслуживания в одном из крупнейших банков страны становится все мене удовлетворительным. Новые негативные отзывы на работу ПриватБанка появились на сайте Минфин.

Так, один из украинцев обратил внимание на завышенный размер комиссий в банке. Клиент обратил внимание на то, что комиссия теперь снимается при пополнении мобильного на любую, даже самую маленькую сумму.

«Что за комиссии пошли в ПриватБанке? Сегодня хотел пополнить мобильный счет, уже за любую сумму, даже в 1 грн. берут 2 грн комиссии! Что за наглость? Снятие наличных 1%, перевод IBAN 1% и так дальше, уже накипело! Национализировали за счет налогоплательщиков банк, а мы не за это платили! Тормозите давайте, банковской тарифной монополии в Украине не будет, банков много, найдем другие… имейте ввиду!», - написал украинец.

В свою очередь, представители ПриватБанка подчеркнули, что размер комиссий «зависит от конъюнктуры рынка».

Еще один украинец в своем отзыве отметил, что уровень обслуживания клиентов в банке заметно упал за последние годы.

«Много лет сотрудничал с ними, но последние годы творят что хотят, блокируют карточки объяснить ничего не могут. Больше сотрудничать с ними не буду. И своим близким и знакомым буду рекомендовать не сотрудничать с этим банком, один негатив от них», - написал клиент банка.

Представители ПриватБанка в ответ на этот отзыв подчеркнули, что работают исключительно в рамках действующего законодательства.

«Мы стремимся предоставлять только качественный сервис и всегда готовы помочь, если возникают вопросы», - говорится в ответе банка.

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