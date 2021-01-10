Курортный сезон в Буковеле в самом разгаре, и из-за большого спроса на туристические услуги, цены резко выросли

Тотальный локдаун в Европе привел к массовому наплыву отдыхающих в Буковель. А значит стоимость на различные услуги и продукты - стали стремительно расти. Так, например, можно купить кофе по 100 гривен и это далеко не все, пишет РБК. Давайте ознакомимся и с другими цифрами.

Блогер из Харькова Евгений Хаустов в своем Инстаграм рассказал о средней стоимости отдыха в Буковеле чел/ сутки. На Рождество цены выросли - экипировка, комплектующие и проживание составили 1500 гривен без питания.

Если поднять вопрос о еде, то гречка с мясной подливкой, салатом из капусты, стаканом компота будет равна 250 грн. Цена на кофе американо на горнолыжном курорте достигла 100 гривен

Цены на продукты в магазинах на курорте в среднем в 2, местами в 3 раза выше, чем в остальной Украине.

Отметим, что курорты Буковель, Драгобрат, Мигово и Славское работают во время карантина с ограничениями. Так, рестораны в отелях с 8 по 24 января закрыты, но отели и гостевые дома работают.

Самая маленькая стоимость ночи в хостеле в Буковеле равняется 400 грн/чел. За номер - от 900 грн.

С 13 января средняя стоимость номера - 1400 грн/в сутки. А за 2400 грн/в сутки можно не только переночевать, но и позавтракать, а также отдохнуть в спа-центре в отеля.

Примечательно, что некоторые хозяева отелей в Карпатах опасаются оттока и без того небольшого количества туристов, поэтому устраивают акции и предлагают людям разные скидки.

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