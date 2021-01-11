Погода в Украине 11 января испытает людей на прочность, практически всех накроет небольшое похолодание

Таким является прогноз специалистов, рассказывает Politeka.

На западной Украине сегодня будет облачно, лишь на Закарпатье возможны локальные прояснения. Столбик термометра покажет днем от -1 мороза до 5 тепла. Ночью показатели существенно снизятся: ожидается около 1-6 мороза.

Похожая картина будет и на севере страны, где на улице ожидается от 0 до 3 со знаком "минус". Дождей не предвидится, хотя ночью существенно похолодает: около 2-7 мороза.

В Киеве и пригороде будет облачно и без дождей. На улице будет от 0 до 2 мороза. А ночью столбик термометра опустится до 2-6 со знаком "минус".

Похожая картина будет и в центральной Украине. Здесь на улице прогнозируют от -2 до +1 градуса. После захода солнца существенно похолодает: речь идет о 2-5 со знаком "минус".

А вот на юге Украины будут локальные дожди с мокрым снегом. Их стоит ждать жителям Одесской области. Воздух будет в районе -1+3 градусов по Цельсию. Ближе к вечеру ожидается похолодает до 0-4 мороза.

Холоднее всего будет на юге Украины, где ночью синоптики прогнозируют -4-6 мороза. Днем рассчитывать на тепло явно не стоит, поскольку на улице будет около 0-3 со знаком "минус".

Напомним, что стихия разбушевалась в Одессе, кадры.

Как сообщала Politeka, морозы с мокрым снегом надвигаются на Украину, новое испытание января.

Также Politeka писала, что погода ударит по Украине порывистым ветром и дождями, важное предупреждение.