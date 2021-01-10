Популярный российский певец Сергей Лазарев продемонстрировал любовь к розовому и похвастался своим внешним видом

Как сообщает Politeka.net, певец, которому часто приписывают тайный роман с Ани Лорак, поделился новым постом на своей странице в Инстаграм. В нем он решил продемонстрировать свою любовь к моде, о которой не забывает даже на отдыхе в Бали.

Так, певец показал фото, на котором прогуливается по живописной набережной на фоне сочного заката. Для вечернего выхода Лазарев выбрал удобные шорты, кроссовки, а также веселую розовую рубашку с принтом в виде ананасов.

На снимке певец засунул руку в карман и задумчиво смотрит в сторону моря. В подписи к снимку он расписал, как ему нравится эта рубашка, а также не забыл намекнуть и на комплименты себе.

«Ну, тут явно внимание будет на моей рубашке!) да, она розовая, да, она с ананасами, и да, она крутая!! Ну, и закат крутейший! Про себя молчу», - пишет Лазарев.

Его поклонники тут же отреагировали на публикацию певца.

«Как тебе идёт это всё», «О Господи, боже мой! Рубашка отвал бошки. Фото офигенное», «Рубашка под цвет закатов чувство стиля не отнять у вас, Сергей. всегда интересно смотреть за тем, как вы одеваетесь», «Какой мужчина», «Крутая рубашка, крутой мужчина, крутой вид», «Скромность ваше все», «Какие ананасы! Серёжа - ты огонь», - пишут люди.

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