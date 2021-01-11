Скончался звезда культовых американских мыльных опер "Даллас" и "Главный госпиталь" Джон Рейли

У Джона остались жена Лиз и три дочери. О смерти 84-летнего артиста в своем Инстаграм написала его дочь Кейтлин.

Она не сообщила причины смерти отца. Но отметила, что успела "обнять и попрощаться" с Рейли перед смертью.

"Погас самый яркий свет в мире. Представьте себе самого лучшего человека в мире. А теперь представьте, что этот человек - ваш отец. Я так благодарна, что он был моим. Я так благодарна, что полюбила его. Я так благодарна, что успела обнять его и попрощаться. Честно говоря, я не знаю, что буду делать, но знаю, что он будет всегда со мной. Я буду любить тебя вечно, папа", - отметила Кейтлин.

Джон Райли — один из самых знаменитых комедийных актеров США. За последние годы он снялся в таких культовых фильмах, как "Стражи Галактики", "Братья Систерс" и "Холмс & Ватсон".

Также он 11 лет подряд играл роль Шона Донели в сериале "Главный госпиталь" - самой продолжительной американской "мыльной опере" .

В 2003 году сразу три картины с его участием ("Чикаго", "Банды Нью-Йорка" и "Часы") были выдвинуты на "Оскар" в номинации "Лучший фильм", а сам Райли был номинирован на "Оскар" в категории "Лучшая мужская роль второго плана".

Напомним, перестало биться сердце известного музыканта, подарившего миру многие хиты.

Как сообщала Politeka, оборвалась жизнь творца культового сериала, который цитируют миллионы.

Также Politeka писала, что ушел из жизни музыкант культовой группы, его хиты знали наизусть.