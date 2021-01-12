Современная косметология открывает перед женщинами большие возможности, которые помогают им сохранять молодость намного дольше, чем их сверстницам в прошлом

Как пишет Politeka.net, на одной из фан-страничек в Инстаграм решили сравнить современных звезд с их сверстницами из Советского Союза.

«30-летние в СССР и сейчас. Можете поверить, что эти женщины одного возраста?», - подписали коллажи авторы аккаунта.

На фото сравнили 39-летних Меган Маркл и Лию Ахеджакову в момент съемок в «Служебном романе».

32-летняя Марина Неелова на фото выглядит намного старше, чем российская актриса Кристина Асмус.

А 38-летняя Светлана Лобода заткнула за пояс свою одногодку, советскую актрису Нину Гребешкову.

Но звезда «Москва слезам не верит» Вера Алентова превзошла по красоте телеведущую Ксению Бородину, которая злоупотребляет уколами красоты.

Также авторы сравнили Нюшу и Ирину Муравьеву.

В комментариях мнение насчет звездных сравнения разделилось.

"А на улице я таких не встречаю ))они что с другой планеты?", «А что тут сравнивать? Естественные фото сорокалетней давности и сейчас: фильтры, фотошопы, тонна косметики, филлеры, пластмассовые ресницы, можно до бесконечности перечислять», «И чего? На одной фотографии смотришь на людей, на другой на пластмассовые перетянутые куклы», «Мне нравятся из СССР: Лица живые натуральные красивые!!! Сегодня лица без мимики не живые, застывшие в вечном оскале», «Алентову с Бородулькой нельзя сравнивать, Алентова красавица, а Бородина на любителя», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Асмус не сдержала чувств рядом с Харламовым и решилась на откровение: «Когда любишь и очень хочешь…».

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