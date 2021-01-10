Найближчим часом Меган Маркл не вдасться отримати британське громадянство

Представники Кенсінгтонського палацу підтвердили, що Меган дійсно збиралася готувати пакет документів для отримання нового громадянства.

Для Маркл не планувалося робити ніяких винятків і поблажок: процедура отримання громадянства проходила б на звичайних умовах, повідомляє Daily Mail.

Однак Меган і Гаррі в січні 2020 року виступили із заявою про те, що вони відмовляються від королівських обов'язків і починають нове життя, при цьому залишаються фінансово незалежними від монархії. Меган переїхала до Лондона в листопаді 2017 року-у зв'язку з цим вона могла б почати процедуру отримання британського громадянства в листопаді 2020 року.

Експерти уточнюють, що протягом цього періоду допустимо перебування за межами Великобританії не більше 270 днів, проте Меган не вдалося впоратися і з цією вимогою. Тепер вона точно не зможе стати королевою, не маючи громадянства.

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Як зізнається Меган Маркл, вона сподівалася прийняти несподіване і насолоджуватися тим, що не було заплановано роками раніше, тому не виключено, що доля нагородила її зустріччю з принцом Гаррі.

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