Російська актриса Христина Асмус повеселилася разом зі своїм колишнім чоловіком Гаріком Харламовим на галасливій вечірці з нагоди Дня народження їхньої дочки

Як повідомляє Politeka.net, артистка показала кадри на своїй сторінці в своєму Instagram.

"Гаріка я спеціально прифотошопила на відео, щоб у ЗМІ більше не було питань», - написала вона.

Також Христина Асмус розповіла, що ідея яскравої вечірки була дуже спонтанною.

"Загалом, у нас на День народження дочки були зовсім інші плани, але 3 січня ввечері Настя передумала😳 🤯, так що довелося кинути всі сили і організувати свято в ресторані з гостями, декораціями, тортом на замовлення і шоу-програмою за 1 (!!!!) день! А я нагадаю, що було 3 січня 😱 але коли любиш і дуже хочеш порадувати, немає нічого неможливого!! Правильно кажуть, що... хто не хоче - шукає причини, а хто хоче - шукає можливості», - заявила артистка.

При цьому користувачам мережі здалося, що більше задоволення від того, що відбувається отримала сама Христина, а не її дочка.

"Це фотошоп Гарік несправжній", "без емоційна Настя, таке відчуття, що її змушують бути на цьому святі, а дитині цю показуху взагалі не потрібна", "дівчинка серйозна дуже, свято мабуть було для вас веселіше", "Дочка щось не щаслива, на відміну від мами", - пишуть в коментарях.

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