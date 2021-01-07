Российская актриса Кристина Асмус повеселилась вместе со своим бывшим мужем Гариком Харламовым на шумной вечеринке пор случаю дня рождения их дочери

Как сообщает Politeka.net, артистка показала кадры на своей странице в своем Инстаграм.

«Гарика я специально прифотошопила на видео, чтобы у СМИ больше не было вопросов 😂», - написала она.

Также Кристина Асмус рассказала, что идея яркой вечеринки была очень спонтанной.

«В общем, у нас на День рождения дочки были совсем другие планы, но 3 января вечером Настя передумала 😳🤯, так что пришлось бросить все силы и организовать праздник в ресторане с гостями, декорациями, тортом на заказ и шоу-программой̆ за 1 (!!!!) день! А я напомню, что было 3 января 😱 Но когда любишь и очень хочешь порадовать, нет ничего невозможного!! Правильно говорят, что… кто не хочет - ищет причины, а кто хочет - ищет возможности», - заявила артистка.

При этом пользователям сети показалось, что больше удовольствия от происходящего получила сама Кристина, а не ее дочь.

«Это фотошоп Гарик ненастоящий», «Без эмоциональная Настя, такое ощущение, что её заставляют быть на этом празднике, а ребёнку эту показуху вообще не нужна», «Девочка серьезная очень, праздник видимо был для вас веселее», «Дочь что-то не счастлива, в отличие от мамы», - пишут в комментариях.

Напомним, беда у Кристины Асмус, все планы актрисы разрушил страшный диагноз: "Веселого тут мало…".

Как сообщала Politeka, счастливая Асмус под елкой огорошила своим сюрпризом, неожиданное фото: "Гарик задарил?".

Также Politeka писала, что помятая и растрепанная Асмус ошарашила словами после Нового года: «Бедняжка».