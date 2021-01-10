Співачка Світлана Лобода збентежила спільними фото з мамою на відпочинку
Як передає Politeka.net, 37-річна артистка опублікувала свіжі кадри в своєму мікроблозі в Instagram, на яких поніжилася під тропічним сонечком.
Світлана позувала в леопардовому бікіні й сонцезахисних окулярах. Поруч з нею на кадрах була її 63-річна мама Наталія Василівна, і теж в купальнику.
Засмаглі красуні розмістилися на газоні: дочка попереду, а мама ззаду. Жінки витягнули ніжки, злегка зігнувши в колінах.
Блондинки ніжно обіймалися і посміхалися: відразу впадає в очі, як сильно вони схожі один на одного.
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"На відпочинку з мамулею ❤️ люблю, коли вся сім'я в зборі 😍", - підписала знімки Лобода.
Користувачі кинулися коментувати побачене. Багато хто навіть заплутався, де хто на фото - Лобода з мамою виглядають, ніби сестри.
"Якби коментар не прочитала, вирішила б, що це сестра! Матуся молода яка!!!"
"Прекрасні😍❤️"
"Як подруги!😍"
"мамуля молодша за доньку"
"Дві голі жінки на фото! Досить дивно!!! 😲"
"тепер зрозуміло звідки дісталася тобі прекрасна краса ))"
"У вас дуже красива мама"
"Прекрасна ідея сховатися за доньку коли фотографуєшся на пляжі👍"
"Мама теж нічого.🔥"
"А де мамуля, вірніше яка з цих двох дівчат)?"
"Як дві сестрички 👍 😘 😍"
Раніше ми повідомляли, Лобода влаштувала собі релакс після Нового року, відправившись у відпустку в теплі краї. Крім пляжних утіх Світлана також відновлює сили і підживлює красу різними косметичними процедурами. Так, в "сторіз" співачка показала, як їй роблять масаж обличчя.
Нагадаємо, що Лобода в білосніжній сукні показала, як готується з доньками зустріти Новий Рік: "завіяло теплом...".
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