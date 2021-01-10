"Мама теж нічого!"

Співачка Світлана Лобода збентежила спільними фото з мамою на відпочинку

Як передає Politeka.net, 37-річна артистка опублікувала свіжі кадри в своєму мікроблозі в Instagram, на яких поніжилася під тропічним сонечком.

Світлана позувала в леопардовому бікіні й сонцезахисних окулярах. Поруч з нею на кадрах була її 63-річна мама Наталія Василівна, і теж в купальнику.

Засмаглі красуні розмістилися на газоні: дочка попереду, а мама ззаду. Жінки витягнули ніжки, злегка зігнувши в колінах.

Блондинки ніжно обіймалися і посміхалися: відразу впадає в очі, як сильно вони схожі один на одного.

"На відпочинку з мамулею ❤️ люблю, коли вся сім'я в зборі 😍", - підписала знімки Лобода.

Користувачі кинулися коментувати побачене. Багато хто навіть заплутався, де хто на фото - Лобода з мамою виглядають, ніби сестри.

"Якби коментар не прочитала, вирішила б, що це сестра! Матуся молода яка!!!"

"Прекрасні😍❤️"

"Як подруги!😍"

"мамуля молодша за доньку"

"Дві голі жінки на фото! Досить дивно!!! 😲"

"тепер зрозуміло звідки дісталася тобі прекрасна краса ))"

"У вас дуже красива мама"

"Прекрасна ідея сховатися за доньку коли фотографуєшся на пляжі👍"

"Мама теж нічого.🔥"

"А де мамуля, вірніше яка з цих двох дівчат)?"

"Як дві сестрички 👍 😘 😍"

Раніше ми повідомляли, Лобода влаштувала собі релакс після Нового року, відправившись у відпустку в теплі краї. Крім пляжних утіх Світлана також відновлює сили і підживлює красу різними косметичними процедурами. Так, в "сторіз" співачка показала, як їй роблять масаж обличчя.

Нагадаємо, що Лобода в білосніжній сукні показала, як готується з доньками зустріти Новий Рік: "завіяло теплом...".

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