Украинская певица Ольга Полякова поиздевалась над украинцами, похваставшись развлечениями на Мальдивах

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм певица поделилась несколькими сторис с отдыха. Во время локдауна Ольга, как и многие украинские звезды, отправилась на отдых в теплые края. Полякова полетела на Мальдивы, где сейчас отдыхают Дмитрий Монатик с семьей и Ольга Фреймут. На отдых с певицей отправились две ее дочки - Маша и Алиса.

Звезда показала поклонникам, как ее встречали на острове. Также она похвасталась едой и развлечениями.

Также Полякова решила пошутить над украинцами, которые не имеют возможности выбраться на отдых в разгар пандемии. Певица опубликовала фото своей подросшей дочки Алисы. Девочка сидела в лодке и была явно чем-то расстроена. Она скривила гримасу и собиралась плакать.

«Это ваше лицо, когда я буду публиковать видео и фото с Мальдив», - пошутила блондинка.

После она опубликовала фото Алисы, на котором та ехидно улыбалась и показывала язык. Похоже, настроение девочки быстро изменилось.

«А это - мое», - завершила шутку певица.

Ранее мы писали, что Оля Полякова замерла в обнимку с украинским продюсером и клипмейкером Аланом Бадоевым. Певица была одета в короткое платье и кожаную курточку. Она была ярко накрашена.

Напомним, что Полякова в кокетливом халатике объявила, что покидает Украину, раскрыв детали: «Очень хочу…».

Как сообщала Politeka, острая на язык Полякова высказала Кате Осадчей все, что о ней думала: "Помню твою гонористую...".

Также Politeka писала, что Оля Полякова срочно покинула Украину и рассказала, что произошло: "Наша семья...".