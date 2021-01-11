Украинская певица Ольга Полякова поиздевалась над украинцами, похваставшись развлечениями на Мальдивах
Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм певица поделилась несколькими сторис с отдыха. Во время локдауна Ольга, как и многие украинские звезды, отправилась на отдых в теплые края. Полякова полетела на Мальдивы, где сейчас отдыхают Дмитрий Монатик с семьей и Ольга Фреймут. На отдых с певицей отправились две ее дочки - Маша и Алиса.
Звезда показала поклонникам, как ее встречали на острове. Также она похвасталась едой и развлечениями.
Также Полякова решила пошутить над украинцами, которые не имеют возможности выбраться на отдых в разгар пандемии. Певица опубликовала фото своей подросшей дочки Алисы. Девочка сидела в лодке и была явно чем-то расстроена. Она скривила гримасу и собиралась плакать.
«Это ваше лицо, когда я буду публиковать видео и фото с Мальдив», - пошутила блондинка.
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После она опубликовала фото Алисы, на котором та ехидно улыбалась и показывала язык. Похоже, настроение девочки быстро изменилось.
«А это - мое», - завершила шутку певица.
Ранее мы писали, что Оля Полякова замерла в обнимку с украинским продюсером и клипмейкером Аланом Бадоевым. Певица была одета в короткое платье и кожаную курточку. Она была ярко накрашена.
Напомним, что Полякова в кокетливом халатике объявила, что покидает Украину, раскрыв детали: «Очень хочу…».
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