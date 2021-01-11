Українська співачка Ольга Полякова з усією родиною покинула країну
Як передає Politeka.net, відповідні кадри 36-річна артистка опублікувала у себе в Instagram.
"Дорогі мої, наша прекрасна сім'я відлітає на відпочинок. Яке щастя", - каже Полякова, перебуваючи на борту літака з дечерями і чоловіком.
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Полякова не стала приховувати, що відпочивати буде на Мальдівах.
Артистка також похвалилася кадрами з сонячного курорту.
Полякова блиснула формами в короткому чорному сарафані з глибоким декольте. Образ артистка доповнила великими сонцезахисними окулярами про стразами. Волосся вона залишила розпущеним.
Зокрема Полякова показала, як снідає разом з дочками – п'ятнадцятирічною Марією, хто прийшов до сніданку просто в халаті, і дев'ятирічною Алісою.
Полякова натякнула, що буде активно показувати кадри свого розкішного відпочинку.
Нагадаємо, що Оля Полякова без білизни, в короні і не тільки показала фігуру в найпікантніших образах: відео зводить з розуму.
Як повідомляла Politeka, Оля Полякова в кокетливому халатику оголосила, що покидає Україну, розкривши деталі: «дуже хочу...».
Також Politeka писала, що мокра Полякова попустувала на вулиці в одному купальнику, спекотні кадри:"з такою не замерзнеш".