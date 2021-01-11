Співачка Оля Полякова здивувала несподіваним одкровенням, зізнавшись за що "не злюбила" відому телеведучу

Як передає Politeka.net, під час ефіру "Світського життя", присвяченому 15-річчю цієї програми, 36-річна співачка відповіла на каверзні питання ведучої Каті Осадчої.

Зокрема, знаменитості згадали "холодний" період, коли між ними пробігла чорна кішка. Полякова зізналася, як слала прокляття в бік Осадчої. Звичайно, пристрасті вже вляглися, але тоді було не до жартів.

"Оля, ти з тих зірок, у яких ми не відразу брали інтерв'ю... Я знаю, що деякий час ти навіть ображалася, що, мовляв, "Я - Оля Полякова, а ви у мене інтерв'ю не берете!" Пам'ятаєш цей період?", - запитала Осадча.

"Тааак, я дуже добре пам'ятаю твою гонористу... хотіла сказати, пику, але це не так, у тебе дуже гарне, гонористе, обличчя... яке кудись поверталося в інший бік і гордо йшло... Я кидала тобі услід різні прокляття - дуже добре, що вони не виправдалися!", - з посмішкою відповіла Полякова.

Співачка додала, що тоді у неї, нібито було мало ще енергії, якби таке було зараз, то ситуація могла стати більш загрозливою.

"Добре, що ти зараз береш у мене інтерв'ю!", - видихнула артистка, а разом з нею й Осадча.

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"Дорогі мої, наша прекрасна сім'я відлітає на відпочинок. Яке щастя", - казала вона, перебуваючи на борту літака з доньками та чоловіком.

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Як повідомляла Politeka, Оля Полякова в кокетливому халатику оголосила, що залишає Україну, розкривши деталі: «дуже хочу...».

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