Известная украинская балерина и судья шоу «Танці з зірками» Екатерина Кухар засветилась на съемках Студии «Квартал 95»

Звезда рассказала об участии в новом выпуске «Женского Квартала» на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Так, в серии коротких видео Кухар рассказала, что ей очень понравился опыт участия в юмористической программе.

«Ну что, дорогие мои, я могу вам сказать? Я – судья балетных международных конкурсов и фестивалей, судья «Танцев со звездами», иногда судья «Лиги смеха». И меня даже на улице люди останавливают и просят, чтобы я их рассудила», - говорит Кухар в своем интервью для «Квартала».

В этот момент появляется фрагмент из номера «Женского Квартала», в котором юмористки случайно встречают Кухар.

«Та вы шо! Боже мой! Это ж та, что возле Влада Ямы! Класс», - восклицают артистки.

Однако, эта шутка Кухар не задела.

«Я очень благодарна «Женскому Кварталу» за колкие шуточки, за острый язычок, за море позитива, за хорошее настроение!», - заявила балерина.

Она также поделилась совместным фото с известными кварталовцами – Валерием Жидковым и Владимиром Шумко.

Напомним, несчастье у Екатерины Кухар потрясло Сеть, судья "Танців з зірками" открылась с новой стороны: "Это мой крест".

Как сообщала Politeka, раздраженная Кухар пролила свет на конфликты с Фреймут и Мейхер на "Танцях з зірками": «Мне было обидно за…».

Также Politeka писала, что властная Екатерина Кухар разоткровенничалась о скандалах с мужем и что ее выводит: "Ему нравится меня...".